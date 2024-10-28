Захарова: в Брянской области ликвидировали наемников из США

Попытки вторжения иностранных ДРГ на российскую территорию происходят на фоне продолжающихся с 6 августа боевых действий между и войсками России и Украины в Курской области. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.