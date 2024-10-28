Захарова: в Брянской области ликвидировали наемников из США
Среди обезвреженных в Брянской области наемников были граждане США, Канады и Польши. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, – граждане США, Польши, Канады», – уточнила дипломат.
Она добавила, что это предварительные данные, и список может быть дополнен.
28 октября ФСБ России сообщила о пресечении попытки нарушения госграницы в Климовском районе Брянской области диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), состоящей из иностранцев. Ликвидированы четыре диверсанта.
По данным ведомства, у них были обнаружены иностранное вооружение, экипировка, средства связи и личные предметы, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам: флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. На теле одного из диверсантов обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения сухопутных войск США.
Попытки вторжения иностранных ДРГ на российскую территорию происходят на фоне продолжающихся с 6 августа боевых действий между и войсками России и Украины в Курской области. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.