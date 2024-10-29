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Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 2025 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2025 г. минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 руб. в месяц. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

22 октября закон приняла в третьем чтении Госдума. На следующий день документ одобрил Совет Федерации. В настоящий момент МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц. Член комитета по социальной политике Совета Федерации Наталия Косихина пояснила, что благодаря новой поправке появится возможность повысить зарплаты 4,2 млн граждан России.

7 мая Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение МРОТа в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Цель закреплена в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».

МРОТ – сумма денежных средств, которую сотруднику обязаны выплатить на любой работе при официальном оформлении. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России в целом. МРОТ учитывается при расчете пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т. п. Размер устанавливается без учета НДФЛ, следовательно, работник получит на руки на 13% меньше назначенного оклада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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