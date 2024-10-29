Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2025 г. минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 руб. в месяц. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
22 октября закон приняла в третьем чтении Госдума. На следующий день документ одобрил Совет Федерации. В настоящий момент МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц. Член комитета по социальной политике Совета Федерации Наталия Косихина пояснила, что благодаря новой поправке появится возможность повысить зарплаты 4,2 млн граждан России.
7 мая Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение МРОТа в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Цель закреплена в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».
МРОТ – сумма денежных средств, которую сотруднику обязаны выплатить на любой работе при официальном оформлении. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России в целом. МРОТ учитывается при расчете пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т. п. Размер устанавливается без учета НДФЛ, следовательно, работник получит на руки на 13% меньше назначенного оклада.