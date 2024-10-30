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Иранские власти сняли запрет на импорт iPhone

Ведомости

Власти Ирана сняли все ограничения по импорту смартфонов iPhone. В скором времени будет представлен новый механизм ввоза и регистрации устройств в стране, сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Саттар Хашеми на своей странице в X.

30 мая иранская таможня издала запрет на импорт в страну смартфонов iPhone любого поколения, сообщал ТАСС. Агентство отмечало, что под запрет попали даже модели 13-го поколения и старше, импорт которых до этого был разрешен. В 2017 г. американская корпорация Apple из-за санкций, введенных США против Ирана, удалила все мобильные приложения иранских разработчиков из своего онлайн-магазина App Store.

28 октября портал Digiato сообщил, что в Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров в Ливане. В частности, Мохаммад Мехди Барадаран накануне своего ухода с поста заместителя министра торговли, промышленности и недропользования объявил, что даже продажа телефонов Motorola в Иране прекращена. Многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на «нет в наличии», уточнял портал. Из-за запрета на импорт устройства будет невозможно зарегистрировать внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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