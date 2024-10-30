Иранские власти сняли запрет на импорт iPhone
Власти Ирана сняли все ограничения по импорту смартфонов iPhone. В скором времени будет представлен новый механизм ввоза и регистрации устройств в стране, сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Саттар Хашеми на своей странице в X.
30 мая иранская таможня издала запрет на импорт в страну смартфонов iPhone любого поколения, сообщал ТАСС. Агентство отмечало, что под запрет попали даже модели 13-го поколения и старше, импорт которых до этого был разрешен. В 2017 г. американская корпорация Apple из-за санкций, введенных США против Ирана, удалила все мобильные приложения иранских разработчиков из своего онлайн-магазина App Store.
28 октября портал Digiato сообщил, что в Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров в Ливане. В частности, Мохаммад Мехди Барадаран накануне своего ухода с поста заместителя министра торговли, промышленности и недропользования объявил, что даже продажа телефонов Motorola в Иране прекращена. Многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на «нет в наличии», уточнял портал. Из-за запрета на импорт устройства будет невозможно зарегистрировать внутри страны.