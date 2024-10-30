Иранские власти сняли запрет на импорт iPhone

28 октября портал Digiato сообщил, что в Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров в Ливане. В частности, Мохаммад Мехди Барадаран накануне своего ухода с поста заместителя министра торговли, промышленности и недропользования объявил, что даже продажа телефонов Motorola в Иране прекращена. Многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на «нет в наличии», уточнял портал. Из-за запрета на импорт устройства будет невозможно зарегистрировать внутри страны.