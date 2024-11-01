Песков оценил слова Трампа об «уничтожении» газопровода «Северный поток – 2»
Кремлю трудно предположить, что имел в виду кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп, который сообщил о якобы своей прямой причастности к «уничтожению» газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Северный поток» в итоге был достроен. Более того есть уцелевшая нитка «Северного потока – 2», и она в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин, готова к запуску. Поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», – сказал Песков.
В декабре 2019 г. Трамп, будучи президентом США, подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., предусматривающий санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока».
После этого оператор «Северного потока – 2» – принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG – сообщила о приостановке работ по укладке морской части газопровода. Из-за американских санкций два швейцарских трубоукладочных судна, занимавшихся укладкой последнего подводного участка трубопровода «Северный поток – 2», покинули воды Дании.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Путин обвинил в случившемся Запад. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.