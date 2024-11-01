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Песков оценил слова Трампа об «уничтожении» газопровода «Северный поток – 2»

Ведомости

Кремлю трудно предположить, что имел в виду кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп, который сообщил о якобы своей прямой причастности к «уничтожению» газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Северный поток» в итоге был достроен. Более того есть уцелевшая нитка «Северного потока – 2», и она в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин, готова к запуску. Поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», – сказал Песков.

Трамп заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что это он «уничтожил» газопровод «Северный поток – 2». Как отмечает РБК, эта реплика стала ответом на попытки представителей демократической партии обвинить бывшего президента в связях с Россией.

В декабре 2019 г. Трамп, будучи президентом США, подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., предусматривающий санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока».

После этого оператор «Северного потока – 2» – принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG – сообщила о приостановке работ по укладке морской части газопровода. Из-за американских санкций два швейцарских трубоукладочных судна, занимавшихся укладкой последнего подводного участка трубопровода «Северный поток – 2», покинули воды Дании.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Путин обвинил в случившемся Запад. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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