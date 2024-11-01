Песков оценил слова Трампа об «уничтожении» газопровода «Северный поток – 2»

«Северный поток» в итоге был достроен. Более того есть уцелевшая нитка «Северного потока – 2», и она в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин, готова к запуску. Поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», – сказал Песков.