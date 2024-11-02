СБ ООН проведет заседание 4 ноября после пуска новой баллистической ракеты КНДР

По данным минобороны Японии, северокорейская ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев расстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам.