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СБ ООН проведет заседание 4 ноября после пуска новой баллистической ракеты КНДР

Ведомости

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет заседание по поводу недавнего запуска КНДР новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» 4 ноября. Об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, передает Yonhap.

«Это был запуск МБР беспрецедентного масштаба и со всеми последствиями для региональной и международной безопасности. Поэтому мы очень быстро внесли это в расписание», – уточнила Вудворд.

Постпред Великобритании при организации также выразила обеспокоенность растущим военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией, включая якобы размещение северокорейских военнослужащих на территории РФ.

1 ноября власти КНДР сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19».

По данным минобороны Японии, северокорейская ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев расстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракеты демонстрирует «противодействие» страны своим соперникам.

31 октября Yonhap писало, что Южная Корея и США проведут учения в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР. В южнокорейском комитете начальников штабов предположили, что Северная Корея стремится «получить рычаги влияния перед президентскими выборами в США». Прошлый запуск баллистических ракет состоялся в середине сентября. Тогда КНДР запустила две ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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