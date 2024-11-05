Бейонсе призывает голосовать за Харрис в пародии на Памелу Андерсон
Бейонсе призывает голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис на выборах в США, сделав пародию на актрису Памелу Андерсон в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России). Об этом пишет издательство The Hill.
Во время исполнения своей песни Bodyguard певица позирует в образе Андерсон и примеряет некоторые из фирменных нарядов звезды фильма «Спасатели Малибу».
В конце Бейонсе держит в руках игрушечный пистолет, из которого вылетает одно слово: «Голосуйте».
26 октября Бейонсе поддержала Харрис на ее митинге за право на аборт. Исполнительница вышла на сцену в Техасе – штате, который первым в стране ввел практически полный запрет на аборты.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Оппонентом Харрис является кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп.