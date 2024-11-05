Бейонсе призывает голосовать за Харрис в пародии на Памелу Андерсон

Бейонсе призывает голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис на выборах в США, сделав пародию на актрису Памелу Андерсон в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России). Об этом пишет издательство The Hill.