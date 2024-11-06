NYP: Харрис обошла Трампа на «пророческом» острове Гуам

Трамп заявил, что готов признать свое поражение на выборах, если они будут проходить честно. Позже 5 ноября он сообщил на странице в соцсети Truth Social, что из колеблющегося штата Пенсильвания поступают сообщения о массовых фальсификациях. Республиканец, при этом, не привел дополнительных подробностей.