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NYP: Харрис обошла Трампа на «пророческом» острове Гуам

Ведомости

Кандидат от демократов Камала Харрис обошла своего соперника республиканца Дональда Трампа на «пророческой» территории США – острове Гуам. Об этом пишет New York Post (NYP).

Харрис одержала победу с результатом 49,46%, Трамп получил 46,22% голосов. В 2020 г. при голосовании Джо Байден, действующий президент США, обошел Трампа на 14 процентных пункта (п. п.).

Результаты предварительных выборов на Гуаме на являются обязательными и не учитываются при голосовании коллегии выборщиков. При этом, результаты голосования на острове соответствовали финальному результату на каждых выборах президента США с 2004 г.

Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов Харрис и республиканец Трамп.

Трамп заявил, что готов признать свое поражение на выборах, если они будут проходить честно. Позже 5 ноября он сообщил на странице в соцсети Truth Social, что из колеблющегося штата Пенсильвания поступают сообщения о массовых фальсификациях. Республиканец, при этом, не привел дополнительных подробностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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