NYP: Харрис обошла Трампа на «пророческом» острове Гуам
Кандидат от демократов Камала Харрис обошла своего соперника республиканца Дональда Трампа на «пророческой» территории США – острове Гуам. Об этом пишет New York Post (NYP).
Харрис одержала победу с результатом 49,46%, Трамп получил 46,22% голосов. В 2020 г. при голосовании Джо Байден, действующий президент США, обошел Трампа на 14 процентных пункта (п. п.).
Результаты предварительных выборов на Гуаме на являются обязательными и не учитываются при голосовании коллегии выборщиков. При этом, результаты голосования на острове соответствовали финальному результату на каждых выборах президента США с 2004 г.
Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов Харрис и республиканец Трамп.
Трамп заявил, что готов признать свое поражение на выборах, если они будут проходить честно. Позже 5 ноября он сообщил на странице в соцсети Truth Social, что из колеблющегося штата Пенсильвания поступают сообщения о массовых фальсификациях. Республиканец, при этом, не привел дополнительных подробностей.