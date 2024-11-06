Участки в Индиане и Кентукки закрылись на выборах президента США
Первые участки в штатах Индиана и Кентукки закрылись на президентских выборах в США. Участки проработали до 18:00 по местному времени (2:00 мск).
Согласно данным телеканала Fox News, поддерживающего республиканцев, Дональд Трамп лидирует в Индиане с 70,7% голосов, демократ Камала Харрис набирает 27,6%. В Кентукки за Трампа проголосовали 65,1% избирателей, за Харрис – 33,7%.
Последние участки будут закрыты на Гавайях и в Аляске – в 8:00 мск.
Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, бывший президент Дональд Трамп. Досрочно на выборах проголосовали свыше 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей.
«Ведомости» писали, что исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Мичиган, Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. На 5 ноября Трамп лидировал в четырех из семи из них, а Харрис – только в двух, согласно агрегированным опросам FiveThirtyEight.