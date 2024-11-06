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Участки в Индиане и Кентукки закрылись на выборах президента США

Ведомости

Первые участки в штатах Индиана и Кентукки закрылись на президентских выборах в США. Участки проработали до 18:00 по местному времени (2:00 мск).

Согласно данным телеканала Fox News, поддерживающего республиканцев, Дональд Трамп лидирует в Индиане с 70,7% голосов, демократ Камала Харрис набирает 27,6%. В Кентукки за Трампа проголосовали 65,1% избирателей, за Харрис – 33,7%.

Последние участки будут закрыты на Гавайях и в Аляске – в 8:00 мск.

Выборы президента США стартовали 5 ноября. В них участвуют кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат-республиканец, бывший президент Дональд Трамп. Досрочно на выборах проголосовали свыше 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей.

«Ведомости» писали, что исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Мичиган, Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. На 5 ноября Трамп лидировал в четырех из семи из них, а Харрис – только в двух, согласно агрегированным опросам FiveThirtyEight.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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