Участки в Индиане и Кентукки закрылись на выборах президента США

«Ведомости» писали, что исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Мичиган, Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. На 5 ноября Трамп лидировал в четырех из семи из них, а Харрис – только в двух, согласно агрегированным опросам FiveThirtyEight.