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Трамп опережает Харрис во всех важных для победы штатах

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на первые данные подсчета голосов
Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах, где и определится победитель президентских выборов. Об этом сообщил совет экспертов телеканала NBC News, основываясь на первые данные подсчета голосов.

Наиболее соревновательными штатами остаются Джорджия и Аризона, где в 2020 г. победил действующий президент Джо Байден. Преимущество Трампа сейчас там составляет 2,3 п. п. и 0,4 п. п. соответственно.

По данным телеканала, Трамп опережает Харрис по количеству голосов выборщиков: 230 против 189.

Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков. В тот момент, когда Трамп набрал 101 голос выборщиков, его соперница от демократической партии США Харрис получила 49 голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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