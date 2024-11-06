Трамп опережает Харрис во всех важных для победы штатах

Трамп опережает Харрис во всех важных для победы штатахОб этом сообщает NBC News со ссылкой на первые данные подсчета голосов
Бывший президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах, где и определится победитель президентских выборов. Об этом сообщил совет экспертов телеканала NBC News, основываясь на первые данные подсчета голосов.
Наиболее соревновательными штатами остаются Джорджия и Аризона, где в 2020 г. победил действующий президент Джо Байден. Преимущество Трампа сейчас там составляет 2,3 п. п. и 0,4 п. п. соответственно.
По данным телеканала, Трамп опережает Харрис по количеству голосов выборщиков: 230 против 189.
Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков. В тот момент, когда Трамп набрал 101 голос выборщиков, его соперница от демократической партии США Харрис получила 49 голосов.