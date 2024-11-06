Зеленский продлил военное положение на Украине до 7 февраля 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2025 г. Об этом сообщил депутат парламента страны Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Срок действующего военного положения заканчивался 10 ноября 2024 г.
29 октября депутаты Верховной рады утвердили указы, согласно которым на Украине продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2025 г. Продление военного положения поддержали 311 депутатов, мобилизации – 304.
Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. Во время действия военного положения ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей конституции Украины. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.