СМИ: Харрис поздравила Трампа с победой на выборах президента США
Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис позвонила избранному президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Об этом сообщил высокопоставленный помощник Харрис, пишут AP и The Washington Post.
Она также «обсудила важность мирной передачи власти», сказал источник. Харрис позже 6 ноября планирует выступить с речью перед своими сторонниками в Вашингтоне в Говардском университете, где она училась.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за Харрис – почти 48%. Агентство Reuters 6 ноября сообщило, что во многом причина поражения кандидата от демократов на выборах заключалась в том, что она не смогла преодолеть глубоко укоренившиеся опасения избирателей по поводу инфляции и иммиграции.