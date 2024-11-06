СМИ: Харрис поздравила Трампа с победой на выборах президента США

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за Трампа проголосовал 51% избирателей, а за Харрис – почти 48%. Агентство Reuters 6 ноября сообщило, что во многом причина поражения кандидата от демократов на выборах заключалась в том, что она не смогла преодолеть глубоко укоренившиеся опасения избирателей по поводу инфляции и иммиграции.