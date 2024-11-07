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Bloomberg: победа Трампа принесла $64 млрд дохода десяти богатейшим людям мира

Ведомости

Состояние десяти самых богатых людей мира рекордно выросло после того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс миллиардеров.

В общей сложности состояние миллиардеров выросло на $63,5 млрд. На первом месте среди лидеров по прибыли оказался бизнесмен Илон Маск – его состояние увеличилось до $290,3 млрд. Далее идет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого достигло $228,3 млрд. Прибыль также получил председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до $193,5 млрд.

Среди других бизнесменов Bloomberg также указывает Билла Гейтса, Ларри Пейджа, Сергея Брина, Уоррена Баффета и Стива Балмера. Большая часть прибыли для богатейших людей мира сводится к росту акций США, отмечается в публикации. Это подтверждает, что Трамп по возвращении в Белый дом будет реализовывать программу, способствующую снижению налогов и уменьшению регулирования.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%.

7 ноября «Ведомости» писали, что после победы Трампа индекс Мосбиржи открылся существенным ростом – на максимуме утром он прибавлял 3,7% к закрытию основной сессии 5 ноября до 2712,3 пункта. Торги в Европе открылись ростом, в то время как китайские индексы оказались в минусе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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