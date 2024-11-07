Bloomberg: победа Трампа принесла $64 млрд дохода десяти богатейшим людям мира
Состояние десяти самых богатых людей мира рекордно выросло после того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс миллиардеров.
В общей сложности состояние миллиардеров выросло на $63,5 млрд. На первом месте среди лидеров по прибыли оказался бизнесмен Илон Маск – его состояние увеличилось до $290,3 млрд. Далее идет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого достигло $228,3 млрд. Прибыль также получил председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до $193,5 млрд.
Среди других бизнесменов Bloomberg также указывает Билла Гейтса, Ларри Пейджа, Сергея Брина, Уоррена Баффета и Стива Балмера. Большая часть прибыли для богатейших людей мира сводится к росту акций США, отмечается в публикации. Это подтверждает, что Трамп по возвращении в Белый дом будет реализовывать программу, способствующую снижению налогов и уменьшению регулирования.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – почти 48%.