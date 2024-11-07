Bloomberg: победа Трампа принесла $64 млрд дохода десяти богатейшим людям мира

Среди других бизнесменов Bloomberg также указывает Билла Гейтса, Ларри Пейджа, Сергея Брина, Уоррена Баффета и Стива Балмера. Большая часть прибыли для богатейших людей мира сводится к росту акций США, отмечается в публикации. Это подтверждает, что Трамп по возвращении в Белый дом будет реализовывать программу, способствующую снижению налогов и уменьшению регулирования.