Путин: Россия защитит себя и своих граждан вопреки внешнему давлению

«Наши оппоненты находят все новые способы и инструменты, пытаясь от нас избавиться. Теперь вот в качестве такого инструмента используют Украину и украинцев, <…> превращая их, по сути, в пушечное мясо. И все это под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор! Нам точно такого не нужно. Мы защитим себя и наших людей, пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий», – заявил Путин.