Путин: Россия защитит себя и своих граждан вопреки внешнему давлению
Враги России в качестве инструмента борьбы используют Украину, «натаскивая» ее граждан против русских, но Россия сможет защитить своих людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
«Наши оппоненты находят все новые способы и инструменты, пытаясь от нас избавиться. Теперь вот в качестве такого инструмента используют Украину и украинцев, <…> превращая их, по сути, в пушечное мясо. И все это под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор! Нам точно такого не нужно. Мы защитим себя и наших людей, пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий», – заявил Путин.
XXI ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Темой заседания стало «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».