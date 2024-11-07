Путин: США получили ведущую роль в Европе на фоне украинского конфликта

Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».



Президент отметил, что система подчиненности Европы по отношению к США в итоге ослабнет.



«США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности. Многие европейские страны во вред своим интересам совершают действия на пользу США», – подчеркнул глава государства.