Путин: США получили ведущую роль в Европе на фоне украинского конфликта
Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Президент отметил, что система подчиненности Европы по отношению к США в итоге ослабнет.
«США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности. Многие европейские страны во вред своим интересам совершают действия на пользу США», – подчеркнул глава государства.
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.