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Путин: США получили ведущую роль в Европе на фоне украинского конфликта

Ведомости

Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что система подчиненности Европы по отношению к США в итоге ослабнет.

«США сохраняют контроль за Европой, но это в конечном счете приведет к ослаблению системы подчиненности. Многие европейские страны во вред своим интересам совершают действия на пользу США», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит останавливать тех, кто рвется к мировому господству.

Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».

В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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