Путин рассказал о возможности проведения совместных учений с КНДР
Россия и КНДР могут провести совместные военные учения, не исключил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Посмотрим, можем и учения проводить [с КНДР], почему нет. А там [в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР] есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства», – напомнил Путин.
24 октября Госдума единогласно ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Путина в Пхеньян. Документ предусматривает, что обе страны при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.