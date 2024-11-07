Путин рассказал о возможности проведения совместных учений с КНДР

«Посмотрим, можем и учения проводить [с КНДР], почему нет. А там [в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР] есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства», – напомнил Путин.