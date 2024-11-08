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В Раде сообщили о наличии у Запада возможности отправить Зеленского в отставку

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать переговоры об урегулировании с РФ, или Запад заставит его уйти. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

«Я понимаю, что после этого тебе [Зеленскому] придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни», – сообщил Шевчук.

В случае, если Зеленский не начнет переговоры, ему также придется уйти, но уже из-за давления со стороны Запада, сообщил Шевчук. Также депутат добавил, что в отставку зеленского отправят те лидеры стран, которые «еще вчера аплодировали».

6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области. Соответствующий вывод Безуглая сделала на основании нескольких постов Сырского в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В них военный утверждает, что результаты атаки ВСУ на Курскую область якобы отвлекли российские силы с других направлений.

В заключение депутат предложила Сырскому самому остаться в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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