Глава МИД Израиля Саар отправился в Нидерланды со срочным визитом

До этого Саар написал на своей странице в соцсети X, что нападения на израильтян являются громким сигналом тревоги для Европы и всего мира. «Демократии не могут допустить, чтобы необузданная ненависть безнаказанно бродила по улицам. Как показала история – то, что начинается с преследований и насилия над евреями, никогда не заканчивается на евреях», – добавил он.