Глава МИД Израиля Саар отправился в Нидерланды со срочным визитом
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправился в Нидерланды со срочным визитом после нападения на израильтян в Амстердаме. Об этом сообщает издание Maariv.
В ходе визита Саар намерен встретиться с высокопоставленными должностными лицами правительства Нидерландов, отмечается в публикации. Глава израильского внешнеполитического ведомства также проведет встречу с местной еврейской общиной.
До этого Саар написал на своей странице в соцсети X, что нападения на израильтян являются громким сигналом тревоги для Европы и всего мира. «Демократии не могут допустить, чтобы необузданная ненависть безнаказанно бродила по улицам. Как показала история – то, что начинается с преследований и насилия над евреями, никогда не заканчивается на евреях», – добавил он.
Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города. На видео, опубликованных в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие фанатов из Израиля. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.
За несколько часов до беспорядков в Амстердаме министерство по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом распространило предупреждение о «пропалестинской демонстрации», отмечает израильский портал Ynet. Но футбольные фанаты не получили предупреждение. В Израиле утверждают, что оно было передано органам безопасности в Нидерландах.