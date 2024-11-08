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Глава МИД Израиля Саар отправился в Нидерланды со срочным визитом

Ведомости

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправился в Нидерланды со срочным визитом после нападения на израильтян в Амстердаме. Об этом сообщает издание Maariv.

В ходе визита Саар намерен встретиться с высокопоставленными должностными лицами правительства Нидерландов, отмечается в публикации. Глава израильского внешнеполитического ведомства также проведет встречу с местной еврейской общиной.

До этого Саар написал на своей странице в соцсети X, что нападения на израильтян являются громким сигналом тревоги для Европы и всего мира. «Демократии не могут допустить, чтобы необузданная ненависть безнаказанно бродила по улицам. Как показала история – то, что начинается с преследований и насилия над евреями, никогда не заканчивается на евреях», – добавил он.

Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города. На видео, опубликованных в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие фанатов из Израиля. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.

За несколько часов до беспорядков в Амстердаме министерство по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом распространило предупреждение о «пропалестинской демонстрации», отмечает израильский портал Ynet. Но футбольные фанаты не получили предупреждение. В Израиле утверждают, что оно было передано органам безопасности в Нидерландах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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