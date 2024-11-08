Премьер Нидерландов осудил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме
Нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме неприемлимо. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в соцсети X.
«Слежу за новостями из Амстердама и ужасаюсь антисемитским нападениям на израильских граждан. Это совершенно неприемлемо», – подчеркнул он.
Скоф уточнил, что находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заверил израильскую сторону, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города. На видео, опубликованных в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие фанатов из Израиля. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.
В канцелярии израильского премьера сообщили, что Нетаньяху приказал «незамедлительно направить два спасательных самолета для оказания помощи» гражданам Израиля. Армия обороны Израиля после нападений в Амстердаме объявила, что направит в Нидерланды спасательную миссию. Миссия будет включать в себя медицинские и спасательные команды. Спасательной операцией будет руководить командование внутреннего фронта армии при сотрудничестве с различными управлениями, отделениями и органами безопасности Израиля.