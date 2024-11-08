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После нападений на болельщиков Израиль развернет миссию в Нидерландах

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нападений на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме направит спасательную миссию в Нидерланды. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«После серьезных и жестоких инцидентов против израильтян в Амстердаме, по указанию политического эшелона и в соответствии с оценкой ситуации, ЦАХАЛ готовится немедленно развернуть спасательную миссию при координации правительства Нидерландов», – говорится в сообщении.

Миссия будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды. Спасательной операцией будет руководить командование внутреннего фронта ЦАХАЛ при сотрудничестве с различными управлениями, отделениями и органами безопасности Израиля.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар созвонился со своим коллегой из Нидерландов Каспаром Велдкампом, сообщается на странице правительства в соцсети X. Саар подчеркнул серьезность, с которой Израиль относится к нападениям на своих граждан в Амстердаме, и попросил правительство Нидерландов оказать помощь в операции по безопасному выезду израильтян. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил, что находится в контакте с премьером и министром юстиции.

Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города. На видео, распространяемых в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие израильских фанатов. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Сообщается, что около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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