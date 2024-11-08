После нападений на болельщиков Израиль развернет миссию в Нидерландах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нападений на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме направит спасательную миссию в Нидерланды. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«После серьезных и жестоких инцидентов против израильтян в Амстердаме, по указанию политического эшелона и в соответствии с оценкой ситуации, ЦАХАЛ готовится немедленно развернуть спасательную миссию при координации правительства Нидерландов», – говорится в сообщении.
Миссия будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды. Спасательной операцией будет руководить командование внутреннего фронта ЦАХАЛ при сотрудничестве с различными управлениями, отделениями и органами безопасности Израиля.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар созвонился со своим коллегой из Нидерландов Каспаром Велдкампом, сообщается на странице правительства в соцсети X. Саар подчеркнул серьезность, с которой Израиль относится к нападениям на своих граждан в Амстердаме, и попросил правительство Нидерландов оказать помощь в операции по безопасному выезду израильтян. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил, что находится в контакте с премьером и министром юстиции.
Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города. На видео, распространяемых в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие израильских фанатов. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Сообщается, что около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.