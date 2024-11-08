ВВС Израиля уничтожили историческую гостиницу «Пальмира» на востоке Ливана
Военно-воздушные силы Израиля уничтожили здание исторической гостиницы «Пальмира» на востоке Ливана в городе Баальбек, заявил глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар.
«Нет слов, чтобы выразить осуждение ударов по историческому зданию Маншия в Баальбеке и уничтожения его вместе с уничтожением гостиницы "Пальмира", которая находится прямо напротив храмового комплекса Баальбек», – говорится в его заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Аль-Ашкар напомнил, что «Пальмира» была одним из главных исторических зданий Ливана, и заявил, что «на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза».
Он рассказал, что профсоюз уже обратился к правительству и парламенту с просьбой активизировать действия международного сообщества и Совета Безопасности ООН, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана и защитить исторические памятники от бомбардировок.
7 ноября агентство Reuters сообщило о том, что израильские ВВС нанесли удар по зданию, построенному в османский период и расположенному недалеко от храмов в городе Баальбек в Восточном Ливане. Здание являлось объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.