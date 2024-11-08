Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ВВС Израиля уничтожили историческую гостиницу «Пальмира» на востоке Ливана

Ведомости

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили здание исторической гостиницы «Пальмира» на востоке Ливана в городе Баальбек, заявил глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар.

«Нет слов, чтобы выразить осуждение ударов по историческому зданию Маншия в Баальбеке и уничтожения его вместе с уничтожением гостиницы "Пальмира", которая находится прямо напротив храмового комплекса Баальбек», – говорится в его заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Аль-Ашкар напомнил, что «Пальмира» была одним из главных исторических зданий Ливана, и заявил, что «на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза».

Он рассказал, что профсоюз уже обратился к правительству и парламенту с просьбой активизировать действия международного сообщества и Совета Безопасности ООН, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана и защитить исторические памятники от бомбардировок.

7 ноября агентство Reuters сообщило о том, что израильские ВВС нанесли удар по зданию, построенному в османский период и расположенному недалеко от храмов в городе Баальбек в Восточном Ливане. Здание являлось объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

5 ноября армия Израиля за сутки нанесла удары по 100 военным целям в Ливане и Газе.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных