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Россия в качестве помощи направит Кубе дизтопливо и оборудование на $62 млн

Ведомости

Россия направит Кубе 80 000 т дизтоплива и энергетическое оборудование на общую сумму $62 млн в качестве помощи, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Соответствующее заявление Чернышенко сделал на встрече сопредседателей российско-кубинской межправкомиссии по сотрудничеству. Вице-премьер также отметил, что помощь выделена в рамках поручения президента России Владимира Путина, уточнив, что $60 млн – стоимость отправленного топлива, а $2 млн – оборудования.

О проблемах с электричеством сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель 18 октября. Он назвал чрезвычайной ситуацию с энергетикой в стране и поручил премьер-министру Мануэлю Марреро сделать специальное обращение к населению по этому поводу. Причина отключения электричества тогда не называлась.

Позднее стало известно, что к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Попытки Кубы восстановить электроснабжение острова были сорваны в третий раз поздно вечером 19 октября. На фоне отсутствия электроэнергии на Кубе начались протесты, писало Reuters. В выходные в стране резко упал интернет-трафик, так как из-за масштабных отключений электроэнергии большинство жителей острова не могли зарядить телефоны. Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика Вашингтона и санкции усложнили импорт топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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