Россия в качестве помощи направит Кубе дизтопливо и оборудование на $62 млн
Россия направит Кубе 80 000 т дизтоплива и энергетическое оборудование на общую сумму $62 млн в качестве помощи, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
Соответствующее заявление Чернышенко сделал на встрече сопредседателей российско-кубинской межправкомиссии по сотрудничеству. Вице-премьер также отметил, что помощь выделена в рамках поручения президента России Владимира Путина, уточнив, что $60 млн – стоимость отправленного топлива, а $2 млн – оборудования.
О проблемах с электричеством сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель 18 октября. Он назвал чрезвычайной ситуацию с энергетикой в стране и поручил премьер-министру Мануэлю Марреро сделать специальное обращение к населению по этому поводу. Причина отключения электричества тогда не называлась.
Позднее стало известно, что к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Попытки Кубы восстановить электроснабжение острова были сорваны в третий раз поздно вечером 19 октября. На фоне отсутствия электроэнергии на Кубе начались протесты, писало Reuters. В выходные в стране резко упал интернет-трафик, так как из-за масштабных отключений электроэнергии большинство жителей острова не могли зарядить телефоны. Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика Вашингтона и санкции усложнили импорт топлива.