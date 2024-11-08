Россия в качестве помощи направит Кубе дизтопливо и оборудование на $62 млн

Позднее стало известно, что к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Попытки Кубы восстановить электроснабжение острова были сорваны в третий раз поздно вечером 19 октября. На фоне отсутствия электроэнергии на Кубе начались протесты, писало Reuters. В выходные в стране резко упал интернет-трафик, так как из-за масштабных отключений электроэнергии большинство жителей острова не могли зарядить телефоны. Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика Вашингтона и санкции усложнили импорт топлива.