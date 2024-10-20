Куба после остановки ТЭЦ остается без электричества

На фоне отсутствия электроэнергии на Кубе начались протесты, пишет Reuters. В выходные в стране резко упал интернет-трафик, так как из-за масштабных отключений электроэнергии большинство жителей острова не могли зарядить телефоны. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика Вашингтона и санкции усложнили импорт топлива.