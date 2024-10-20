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Куба после остановки ТЭЦ остается без электричества

Ведомости

Попытки Кубы восстановить электроснабжение острова были сорваны в третий раз поздно вечером 19 октября, передает Reuters со ссылкой на заявление кубинских властей.

18 октября свет пропал на всей территории Кубы. Как сообщало министерство энергетики и горной промышленности в X, к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе.

Следующим вечером, по данным Reuters, власти сообщили о прогрессе в восстановлении электроснабжения, но затем было объявлено, что сеть снова вышла из строя.

«Сегодня в 22:25 снова произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», – приводит агентство сообщение компании Havana Electric.

Министерство энергетики Кубы вскоре заявило, что работает над устранением проблем, добавив, что еще одно отключение произошло в «западной подсистеме», которая включает Гавану.

На фоне отсутствия электроэнергии на Кубе начались протесты, пишет Reuters. В выходные в стране резко упал интернет-трафик, так как из-за масштабных отключений электроэнергии большинство жителей острова не могли зарядить телефоны. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика Вашингтона и санкции усложнили импорт топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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