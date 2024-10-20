Куба после остановки ТЭЦ остается без электричества
Попытки Кубы восстановить электроснабжение острова были сорваны в третий раз поздно вечером 19 октября, передает Reuters со ссылкой на заявление кубинских властей.
18 октября свет пропал на всей территории Кубы. Как сообщало министерство энергетики и горной промышленности в X, к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе.
Следующим вечером, по данным Reuters, власти сообщили о прогрессе в восстановлении электроснабжения, но затем было объявлено, что сеть снова вышла из строя.
«Сегодня в 22:25 снова произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», – приводит агентство сообщение компании Havana Electric.
Министерство энергетики Кубы вскоре заявило, что работает над устранением проблем, добавив, что еще одно отключение произошло в «западной подсистеме», которая включает Гавану.
На фоне отсутствия электроэнергии на Кубе начались протесты, пишет Reuters. В выходные в стране резко упал интернет-трафик, так как из-за масштабных отключений электроэнергии большинство жителей острова не могли зарядить телефоны. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика Вашингтона и санкции усложнили импорт топлива.