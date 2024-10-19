Авиакомпания «Россия» продолжит полеты на Кубу после сбоев в электроснабжении
Авиакомпания «Россия» продолжит выполнять рейсы на Кубу по расписанию, несмотря на сбои в электроснабжении после остановки ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Об этом сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика.
«Выполнение рейсов авиакомпании "Россия" на данный момент планируется по расписанию», – уточнили там.
Авиакомпания получила от авиационных властей острова данные о том, что объекты, системы и службы международных аэропортов страны имеют независимые источники питания для приема и отправки прибывающих самолетов.
18 октября Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ. Полное отключение национальной электроэнергетической системы острова произошло в 11:00 (18:00 мск), сообщало министерство энергетики и горной промышленности Кубы. Местные власти работают над восстановлением подачи ресурса. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его мнению, политика страны привела к ситуации с осложнением импорта топлива.
Посольство России на Кубе призвало российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.