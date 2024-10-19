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Авиакомпания «Россия» продолжит полеты на Кубу после сбоев в электроснабжении

Ведомости

Авиакомпания «Россия» продолжит выполнять рейсы на Кубу по расписанию, несмотря на сбои в электроснабжении после остановки ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Об этом сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика.

«Выполнение рейсов авиакомпании "Россия" на данный момент планируется по расписанию», – уточнили там.

Авиакомпания получила от авиационных властей острова данные о том, что объекты, системы и службы международных аэропортов страны имеют независимые источники питания для приема и отправки прибывающих самолетов.

18 октября Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ. Полное отключение национальной электроэнергетической системы острова произошло в 11:00 (18:00 мск), сообщало министерство энергетики и горной промышленности Кубы. Местные власти работают над восстановлением подачи ресурса. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его мнению, политика страны привела к ситуации с осложнением импорта топлива.

Посольство России на Кубе призвало российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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