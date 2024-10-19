Авиакомпания «Россия» продолжит полеты на Кубу после сбоев в электроснабжении

18 октября Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ. Полное отключение национальной электроэнергетической системы острова произошло в 11:00 (18:00 мск), сообщало министерство энергетики и горной промышленности Кубы. Местные власти работают над восстановлением подачи ресурса. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его мнению, политика страны привела к ситуации с осложнением импорта топлива.