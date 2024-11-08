Reuters: Пентагон снял запрет на работу подрядчиков на территории Украины

Пентагон снял запрет на посещение американскими подрядчиками Украины для обслуживания и ремонта оружия, поставляемого США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных американских лиц.



Американский чиновник рассказал агентству, что количество подрядчиков будет небольшим, и они будут находиться далеко от линии фронта. Участвовать в боевых действиях они не будут.