Министр обороны Польши: Трамп еще не принял решение по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп еще не принял решение насчет украинского вопроса, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Насколько мне известно, президент Трамп не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной», – сказал глава польского минобороны (цитата по «РИА Новости»).
Косиняк-Камыш рекомендовал внимательно относиться к информации о предложении тех или иных решений от людей из окружения Трампа «без имени и без фамилии».
6 ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.
8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что требования РФ к Украине для урегулирования конфликта остаются неизменными. По словам представителя Кремля, тот факт, что президент Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование конфликта с Трампом, не означает корректировки требований к самой Украине.