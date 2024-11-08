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Министр обороны Польши: Трамп еще не принял решение по Украине

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп еще не принял решение насчет украинского вопроса, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Насколько мне известно, президент Трамп не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной», – сказал глава польского минобороны (цитата по «РИА Новости»).

Косиняк-Камыш рекомендовал внимательно относиться к информации о предложении тех или иных решений от людей из окружения Трампа «без имени и без фамилии».

6 ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.

8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что требования РФ к Украине для урегулирования конфликта остаются неизменными. По словам представителя Кремля, тот факт, что президент Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование конфликта с Трампом, не означает корректировки требований к самой Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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