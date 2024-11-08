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Маск спрогнозировал скорое прекращение конфликта на Украине

Ведомости

Вооруженный конфликт на Украине скоро прекратится, прогнозирует американский предприниматель Илон Маск, комментируя в соцсети X новость об инициативе команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

«Время наживы для поджигателей войны вышло», – написал Маск.

6 ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие). Кроме того, подразумевается замораживание линии фронта и создание демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км. По данным издания, пока неясно, кто будет охранять эту территорию. Но один из советников Трампа сказал, что в этом не будут участвовать американские войска и финансируемая США ООН. «Мы можем проводить обучение и оказывать другую поддержку, но ствол оружия будет европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы», – цитирует WSJ члена команды Трампа.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил мнение, что Трамп еще не принял решения по поводу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовность президента РФ Владимира Путина обсуждать урегулирование конфликта с Трампом не означает корректировки требований к самой Украине. Time писал, что в случае заключения сделки с Россией по Украине первый шаг должен быть за Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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