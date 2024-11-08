Маск спрогнозировал скорое прекращение конфликта на Украине
Вооруженный конфликт на Украине скоро прекратится, прогнозирует американский предприниматель Илон Маск, комментируя в соцсети X новость об инициативе команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.
«Время наживы для поджигателей войны вышло», – написал Маск.
6 ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие). Кроме того, подразумевается замораживание линии фронта и создание демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км. По данным издания, пока неясно, кто будет охранять эту территорию. Но один из советников Трампа сказал, что в этом не будут участвовать американские войска и финансируемая США ООН. «Мы можем проводить обучение и оказывать другую поддержку, но ствол оружия будет европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы», – цитирует WSJ члена команды Трампа.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил мнение, что Трамп еще не принял решения по поводу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовность президента РФ Владимира Путина обсуждать урегулирование конфликта с Трампом не означает корректировки требований к самой Украине. Time писал, что в случае заключения сделки с Россией по Украине первый шаг должен быть за Трампом.