Маск спрогнозировал скорое прекращение конфликта на Украине

6 ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие). Кроме того, подразумевается замораживание линии фронта и создание демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км. По данным издания, пока неясно, кто будет охранять эту территорию. Но один из советников Трампа сказал, что в этом не будут участвовать американские войска и финансируемая США ООН. «Мы можем проводить обучение и оказывать другую поддержку, но ствол оружия будет европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы», – цитирует WSJ члена команды Трампа.