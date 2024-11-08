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Арсе назвал статус партнера БРИКС для Боливии главным достижением своей политики

Ведомости

Лидер Боливии Луис Арсе считает присоединение страны к БРИКС в статусе государства-партнера главным достижением своей внешней политики. Об этом он заявил в своей речи по случаю четвертой годовщины вступления в должность президента.

 Арсе рассказал о достижении важных результатов, отраженных в двух «великих вехах» истории страны.

«Во-первых, 24 октября мы добились присоединения Боливии к БРИКС в качестве страны-партнера. Это, без сомнения, главное достижение нашей внешней политики», – сказал президент (цитата по ТАСС).

Глава Боливии добавил, что присутствие страны в блоке необратимо, и со временем результаты будут наблюдаться в сферах экономики, финансов, торговли, культуры и геополитики.

Еще одной вехой Арсе назвал вступление Боливии в Южноамериканский общий рынок.

Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября. В ходе переговоров с Арсе президент России Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Боливии развиваются в различных областях, включая политическую, экономическую сферу, торговлю, образование и культуру, а позиции стран по базовым принципам мироустройства созвучны.

Путин также сообщал, что в казанском саммите приняли участие делегации 35 государств и шесть международных организаций. По словам президента России, такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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