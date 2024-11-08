Арсе назвал статус партнера БРИКС для Боливии главным достижением своей политики

Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября. В ходе переговоров с Арсе президент России Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Боливии развиваются в различных областях, включая политическую, экономическую сферу, торговлю, образование и культуру, а позиции стран по базовым принципам мироустройства созвучны.