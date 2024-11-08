Арсе назвал статус партнера БРИКС для Боливии главным достижением своей политики
Лидер Боливии Луис Арсе считает присоединение страны к БРИКС в статусе государства-партнера главным достижением своей внешней политики. Об этом он заявил в своей речи по случаю четвертой годовщины вступления в должность президента.
Арсе рассказал о достижении важных результатов, отраженных в двух «великих вехах» истории страны.
«Во-первых, 24 октября мы добились присоединения Боливии к БРИКС в качестве страны-партнера. Это, без сомнения, главное достижение нашей внешней политики», – сказал президент (цитата по ТАСС).
Глава Боливии добавил, что присутствие страны в блоке необратимо, и со временем результаты будут наблюдаться в сферах экономики, финансов, торговли, культуры и геополитики.
Еще одной вехой Арсе назвал вступление Боливии в Южноамериканский общий рынок.
Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября. В ходе переговоров с Арсе президент России Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Боливии развиваются в различных областях, включая политическую, экономическую сферу, торговлю, образование и культуру, а позиции стран по базовым принципам мироустройства созвучны.
Путин также сообщал, что в казанском саммите приняли участие делегации 35 государств и шесть международных организаций. По словам президента России, такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС.