Путин: позиции РФ и Боливии по базовым принципам мироустройства схожи
Отношения России и Боливии развиваются в различных сферах, а позиции стран по базовым принципам мироустройства схожи. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой.
«Двусторонние связи последовательно развиваются в разных сферах, включая политическую, экономическую сферу, торговлю, образование и культуру. У наших стран созвучные позиции по базовым принципам мироустройства, и мы вместе работаем в Организации Объединенных Наций», – сказал он.
Российско-боливийское сотрудничество основано на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, отметил Путин. По его словам, на состоявшейся расширенной сессии в формате «БРИКС плюс/аутрич» весомо прозвучал голос Латинской Америки.
24 октября в Казани прошло пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». На мероприятии присутствовали представители около 40 стран, которые, как заявил Путин, разделяют схожие устремления, ценности и видения нового демократического миропорядка.
По итогам прошедшего саммита БРИКС состоялась пресс-конференция с президентом России. Там он сообщил, что в мероприятии приняли участие делегации 35 государств и шесть международных организаций. По словам Путина, такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС.