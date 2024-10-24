Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин: позиции РФ и Боливии по базовым принципам мироустройства схожи

Ведомости

Отношения России и Боливии развиваются в различных сферах, а позиции стран по базовым принципам мироустройства схожи. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой.

«Двусторонние связи последовательно развиваются в разных сферах, включая политическую, экономическую сферу, торговлю, образование и культуру. У наших стран созвучные позиции по базовым принципам мироустройства, и мы вместе работаем в Организации Объединенных Наций», – сказал он.

Российско-боливийское сотрудничество основано на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, отметил Путин. По его словам, на состоявшейся расширенной сессии в формате «БРИКС плюс/аутрич» весомо прозвучал голос Латинской Америки.

24 октября в Казани прошло пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». На мероприятии присутствовали представители около 40 стран, которые, как заявил Путин, разделяют схожие устремления, ценности и видения нового демократического миропорядка. 

По итогам прошедшего саммита БРИКС состоялась пресс-конференция с президентом России. Там он сообщил, что в мероприятии приняли участие делегации 35 государств и шесть международных организаций. По словам Путина, такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных