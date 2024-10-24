Путин: позиции РФ и Боливии по базовым принципам мироустройства схожи

По итогам прошедшего саммита БРИКС состоялась пресс-конференция с президентом России. Там он сообщил, что в мероприятии приняли участие делегации 35 государств и шесть международных организаций. По словам Путина, такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС.