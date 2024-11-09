«Страна»: Зеленский собирается открыть аэропорт «Борисполь»

По его словам, есть большой риск случайного попадания по пассажирским самолетам. Проще открыть аэропорт «Львов», поскольку после взлета самолет будет в воздушном пространстве Украины менее 10 минут, но это тоже небезопасно. У Украины нет таких систем противовоздушной обороны (ПВО), которые бы гарантировали защищенность объектов. Ради усиления защиты аэропортов также нужно будет перебрасывать системы ПВО, количество которых не безгранично, указал источник. Он добавил, что идея возобновить авиасообщение до окончания военных действий крайне сомнительна.