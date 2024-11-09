«Страна»: Зеленский собирается открыть аэропорт «Борисполь»
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии киевского аэропорта «Борисполь» до окончания боевых действий в стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники и экспертов.
«Власти, на фоне крайне тяжелого положения на фронте, хотят показать, что в стране хоть что-то налаживается, возвращаются элементы мирной жизни. Но военные говорят, что такой пиар может очень дорого обойтись», – отметил собеседник издания.
По его словам, есть большой риск случайного попадания по пассажирским самолетам. Проще открыть аэропорт «Львов», поскольку после взлета самолет будет в воздушном пространстве Украины менее 10 минут, но это тоже небезопасно. У Украины нет таких систем противовоздушной обороны (ПВО), которые бы гарантировали защищенность объектов. Ради усиления защиты аэропортов также нужно будет перебрасывать системы ПВО, количество которых не безгранично, указал источник. Он добавил, что идея возобновить авиасообщение до окончания военных действий крайне сомнительна.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. В регионе уже больше месяца идут боевые действия. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.