Фицо: Евросоюз проинформирован о тяжелом положении Украины на фронте

6 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой избранного президента США Дональда Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.