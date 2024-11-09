Фицо: Евросоюз проинформирован о тяжелом положении Украины на фронте
Евросоюз получил данные о тяжелой ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо телеканалу Televízia TA3.
«Странами ЕС получена определенная информация касательно ситуации с военными действиями на Украине. Очевидно, что Украина проигрывает», – уточнил Фицо.
По его словам, санкционные меры не сработали так, как ожидалось. Президент России Владимир Путин пользуется рекордной поддержкой, российская экономика не пострадала. Европейская стратегия не работает, указал премьер.
6 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой избранного президента США Дональда Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять республике оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.