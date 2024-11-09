Россия и Буркина-Фасо подтвердили настрой на активизацию сотрудничества
Министры иностранных дел России и Буркина-Фасо Сергей Лавров и Карамоко Жан Мари Траоре подтвердили настрой на активизацию двустороннего сотрудничества стран. Об этом сообщается на сайте МИД РФ по итогам встречи министров в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов укрепления российско-буркинийских отношений, включая возобновление деятельности посольства РФ в Уагадугу в декабре прошлого года. Главы МИД подтвердили настрой на активизацию двустороннего сотрудничества, расширение кооперации в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
При обмене мнениями по международной и региональной проблематике, в частности по ситуации в Сахаро-Сахельской зоне, констатированы консолидированные подходы России и Буркина-Фасо, основанные на понимании необходимости формирования справедливого полицентричного мироустройства при верховенстве международного права и Устава ООН.
Посольство РФ в Буркина-Фасо начало работу в конце декабря 2023 г. В МИД РФ выразили надежду на дальнейшее укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества двух стран. В мае президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова главой российского посольства в Буркина-Фасо.
9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в мероприятии подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Анголы, Республики Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Ливии, Исламской Республики Мавритании, Мадагаскара, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Сейшельских Островов, Того, Туниса, Уганды, Центральноафриканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Эсватини и Эфиопии.