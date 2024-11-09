МИД Катара опроверг сообщения о выходе страны из переговоров Израиля и «Хамаса»

Обострение между Израилем и «Хамасом» произошло после нападения группировки на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли более 43 000 человек.