МИД Катара опроверг сообщения о выходе страны из переговоров Израиля и «Хамаса»
Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бин Мохаммед аль-Ансари опроверг сообщения о прекращении посреднической роли страны в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Он заявил, что Катар уведомил стороны конфликта 10 дней назад, что прекратит усилия по достижению перемирия, если соглашение не будет достигнуто, но при готовности сторон Катар возобновит свое посредничество.
Аль-Ансари отметил, что Катар не допустит манипуляций для продолжения военных действий и использования переговоров для политических целей. Он также подчеркнул приверженность Катара поддержке палестинского народа в его стремлении к созданию независимого государства в границах 1967 г.
Ранее 9 ноября агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Катар приостановил свое посредничество по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Власти страны пришли к выводу, что «Хамас» и Израиль не желают вести переговоры «добросовестно».
Обострение между Израилем и «Хамасом» произошло после нападения группировки на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли более 43 000 человек.