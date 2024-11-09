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МИД Катара опроверг сообщения о выходе страны из переговоров Израиля и «Хамаса»

Ведомости

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бин Мохаммед аль-Ансари опроверг сообщения о прекращении посреднической роли страны в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Он заявил, что Катар уведомил стороны конфликта 10 дней назад, что прекратит усилия по достижению перемирия, если соглашение не будет достигнуто, но при готовности сторон Катар возобновит свое посредничество.

Аль-Ансари отметил, что Катар не допустит манипуляций для продолжения военных действий и использования переговоров для политических целей. Он также подчеркнул приверженность Катара поддержке палестинского народа в его стремлении к созданию независимого государства в границах 1967 г.

Ранее 9 ноября агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Катар приостановил свое посредничество по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Власти страны пришли к выводу, что «Хамас» и Израиль не желают вести переговоры «добросовестно».

Обострение между Израилем и «Хамасом» произошло после нападения группировки на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли более 43 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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