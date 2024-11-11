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Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией неонацизма

Ведомости

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией неонацизма, пишут «РИА Новости».

Этот документ состоит из 74 пунктов. В нем государствам рекомендуется предпринять «надлежащие конкретные действия, включая изменения в законодательстве и системе образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с целью предотвращения попыток пересмотреть историю и итоги Второй мировой войны».

Авторы резолюции выступают против пропаганды нацизма, включающие в себя нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Документ также выступает против любой пропаганды расизма и дискриминации на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Соавторами резолюции выступили десятки государств, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия, ЮАР. За нее проголосовали 116 стран, против – 54, воздержались – 11.

20 декабря 2023 г. Генассамблея ООН приняла аналогичную российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Документ поддержали 118 стран, включая Россию, Китай и Израиль. Против принятия резолюции выступили 49 стран, в том числе Украина, Канада, США, Великобритания и Япония. 14 стран воздержались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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