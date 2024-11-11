Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией неонацизма

Этот документ состоит из 74 пунктов. В нем государствам рекомендуется предпринять «надлежащие конкретные действия, включая изменения в законодательстве и системе образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с целью предотвращения попыток пересмотреть историю и итоги Второй мировой войны».