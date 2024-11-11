Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией неонацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией неонацизма, пишут «РИА Новости».
Этот документ состоит из 74 пунктов. В нем государствам рекомендуется предпринять «надлежащие конкретные действия, включая изменения в законодательстве и системе образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с целью предотвращения попыток пересмотреть историю и итоги Второй мировой войны».
Авторы резолюции выступают против пропаганды нацизма, включающие в себя нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Документ также выступает против любой пропаганды расизма и дискриминации на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
Соавторами резолюции выступили десятки государств, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия, ЮАР. За нее проголосовали 116 стран, против – 54, воздержались – 11.
20 декабря 2023 г. Генассамблея ООН приняла аналогичную российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
Документ поддержали 118 стран, включая Россию, Китай и Израиль. Против принятия резолюции выступили 49 стран, в том числе Украина, Канада, США, Великобритания и Япония. 14 стран воздержались.