Шуляк: выплата компенсаций за жилье на Украине займет более 1500 лет
Выплата компенсаций за утраченное жилье на Украине займет 1575 лет. Об этом заявила председатель правящей украинской партии «Слуга народа», народный депутат Верховной рады Елена Шуляк.
«При нынешнем финансировании в 4 млрд гривен ($96,7 млн по состоянию на 11 ноября 2024 г. – "Ведомости") в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Это все равно, что наполнять озеро чайной ложкой», – написала она в Telegram.
Шуляк заявила, что такой темп финансирования не является выходом для разрешения ситуации с выплатами.
В сентябре 2023 г. Всемирный банк выделил Украине $232 млн на ремонт жилья, в рамках которого восстановить планируется около 98 000 домов в пяти регионах страны. По прошлогодним данным Всемирного банка, из-за российско-украинского конфликта в стране пострадало около 1,4 млн домов, в которых проживает 3,5 млн человек, а стоимость ущерба оценивается более чем в $50 млрд (2,06 трлн гривен по состоянию на 11 ноября 2024 г.).
На восстановление всей Украины понадобится около $486 млрд в течении последующих 10 лет, сообщили во Всемирном банке в феврале 2024 г. Самые высокие оценочные потребности в восстановлении и реконструкции связаны с жильем, транспортом, торговлей и промышленностью, сельским хозяйством, энергетикой, социальной защитой и зарплатами.
Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях. По сравнению с оценками прошлого года эта сумма выросла примерно на $75 млрд.