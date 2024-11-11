Шуляк: выплата компенсаций за жилье на Украине займет более 1500 лет

В сентябре 2023 г. Всемирный банк выделил Украине $232 млн на ремонт жилья, в рамках которого восстановить планируется около 98 000 домов в пяти регионах страны. По прошлогодним данным Всемирного банка, из-за российско-украинского конфликта в стране пострадало около 1,4 млн домов, в которых проживает 3,5 млн человек, а стоимость ущерба оценивается более чем в $50 млрд (2,06 трлн гривен по состоянию на 11 ноября 2024 г.).