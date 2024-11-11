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Шуляк: выплата компенсаций за жилье на Украине займет более 1500 лет

Ведомости

Выплата компенсаций за утраченное жилье на Украине займет 1575 лет. Об этом заявила председатель правящей украинской партии «Слуга народа», народный депутат Верховной рады Елена Шуляк. 

«При нынешнем финансировании в 4 млрд гривен ($96,7 млн по состоянию на 11 ноября 2024 г. – "Ведомости") в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Это все равно, что наполнять озеро чайной ложкой», – написала она в Telegram.

Шуляк заявила, что такой темп финансирования не является выходом для разрешения ситуации с выплатами. 

В сентябре 2023 г. Всемирный банк выделил Украине $232 млн на ремонт жилья, в рамках которого восстановить планируется около 98 000 домов в пяти регионах страны. По прошлогодним данным Всемирного банка, из-за российско-украинского конфликта в стране пострадало около 1,4 млн домов, в которых проживает 3,5 млн человек, а стоимость ущерба оценивается более чем в $50 млрд (2,06 трлн гривен по состоянию на 11 ноября 2024 г.).

На восстановление всей Украины понадобится около $486 млрд в течении последующих 10 лет, сообщили во Всемирном банке в феврале 2024 г. Самые высокие оценочные потребности в восстановлении и реконструкции связаны с жильем, транспортом, торговлей и промышленностью, сельским хозяйством, энергетикой, социальной защитой и зарплатами.

Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях. По сравнению с оценками прошлого года эта сумма выросла примерно на $75 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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