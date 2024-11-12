В Варшаве прошел марш в честь Дня независимости Польши
В Варшаве прошел марш по случаю Дня независимости Польши, мероприятие состоялось на Национальном стадионе, передает Polskie Radio.
Участниками акции являются консерваторы, представители крайне правых, националистических убеждений, отмечается в материале. В акции приняли участие и члены националистической организации «Всепольская молодежь». В частности, глава организации Марцин Ковальский в ходе марша сжег флаг Евросоюза.
Официально в марше приняли участие представители оппозиции и председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Власти Варшавы сообщили, что марш в этом году прошел без крупных инцидентов, а участие в нем приняло около 90 000 человек. Организаторы сообщили, что в акциях приняли участие до 250 000 человек.
В октябре 2023 г. в Польше состоялись выборы в парламент. Тогда по итогам голосования партия «Право и справедливость» Качиньского получила 35,38% поддержки. «Гражданская коалиция», правоцентристская партия, заняла второе место, набрав 30,7% голосов. За ними расположился избирательный блок с правоцентристской ориентацией «Третий путь» с результатом в 14,4% голосов.
Премьер-министром страны тогда стал Дональд Туск. После выборов в парламент Туску удалось собрать коалицию большинства, получив в сейме 248 мест из 460. В прошлом он уже возглавлял правительство страны с 2007 по 2014 г.