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В Варшаве прошел марш в честь Дня независимости Польши

Ведомости

В Варшаве прошел марш по случаю Дня независимости Польши, мероприятие состоялось на Национальном стадионе, передает Polskie Radio.

Участниками акции являются консерваторы, представители крайне правых, националистических убеждений, отмечается в материале. В акции приняли участие и члены националистической организации «Всепольская молодежь». В частности, глава организации Марцин Ковальский в ходе марша сжег флаг Евросоюза.

Официально в марше приняли участие представители оппозиции и председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. 

Власти Варшавы сообщили, что марш в этом году прошел без крупных инцидентов, а участие в нем приняло около 90 000 человек. Организаторы сообщили, что в акциях приняли участие до 250 000 человек.

В октябре 2023 г. в Польше состоялись выборы в парламент. Тогда по итогам голосования партия «Право и справедливость» Качиньского получила 35,38% поддержки. «Гражданская коалиция», правоцентристская партия, заняла второе место, набрав 30,7% голосов. За ними расположился избирательный блок с правоцентристской ориентацией «Третий путь» с результатом в 14,4% голосов. 

Премьер-министром страны тогда стал Дональд Туск. После выборов в парламент Туску удалось собрать коалицию большинства, получив в сейме 248 мест из 460. В прошлом он уже возглавлял правительство страны с 2007 по 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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