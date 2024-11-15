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МИД РФ призвал освободить удерживаемых в Газе россиян

Ведомости

МИД РФ призвал незамедлительно и безусловно освободить всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова напомнила об эффективности политико-дипломатических методов решения проблемы заложников. Именно таким образом, по ее словам, в ноябре 2023 г. в результате договоренностей между Израилем и «Хамасом» были освобождены 78 человек. На свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой.

13 ноября группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России), опубликовала в Telegram-канале видеообращение гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова, которого удерживают в заложниках в секторе Газа с 7 октября прошлого года. Мать заложника, Елена Труфанова, подтвердила, что на кадрах ее сын. По словам Труфанова, в течение года заложникам не хватало еды, воды, электричества, а теперь закончились даже основные продукты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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