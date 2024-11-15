МИД РФ призвал освободить удерживаемых в Газе россиян
МИД РФ призвал незамедлительно и безусловно освободить всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова напомнила об эффективности политико-дипломатических методов решения проблемы заложников. Именно таким образом, по ее словам, в ноябре 2023 г. в результате договоренностей между Израилем и «Хамасом» были освобождены 78 человек. На свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой.
13 ноября группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России), опубликовала в Telegram-канале видеообращение гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова, которого удерживают в заложниках в секторе Газа с 7 октября прошлого года. Мать заложника, Елена Труфанова, подтвердила, что на кадрах ее сын. По словам Труфанова, в течение года заложникам не хватало еды, воды, электричества, а теперь закончились даже основные продукты.