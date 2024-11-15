МИД РФ призвал освободить удерживаемых в Газе россиян

13 ноября группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России), опубликовала в Telegram-канале видеообращение гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова, которого удерживают в заложниках в секторе Газа с 7 октября прошлого года. Мать заложника, Елена Труфанова, подтвердила, что на кадрах ее сын. По словам Труфанова, в течение года заложникам не хватало еды, воды, электричества, а теперь закончились даже основные продукты.