«Новые люди» внесут в Госдуму законопроект об учреждении «Мигрант ID»
В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается учредить в России так называемый «Мигрант ID» – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории России, с электронным носителем информации для временного пребывания на территории страны. С соответствующей инициативой выступили депутаты «Новых людей» во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым.
Согласно документу, «Мигрант ID» будет работать по аналогии с личным кабинетом на сайтах и существует только в электронном виде. Авторы предлагают сделать «Мигрант ID» обязательным к оформлению до въезда на территорию России. Иностранные граждане, являющиеся высококвалифицированными специалистами, смогут получить «Мигрант ID» в ускоренном порядке, отмечают авторы.
Для получения «Мигрант ID» заявителю необходимо предоставить данные, аналогичные тем, что требуются для разрешения на временное пребывание, включая справки о судимости, образовании, квалификации, медицинских осмотрах и сроках пребывания. В случае принятия законопроекта документ будет обязателен для всех юридических операций в РФ, включая аренду жилья и получение услуг.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на препятствование организации незаконной миграции в стране. В частности, глава государства подписал закон, усиливающий наказания за организацию незаконной миграции. В соответствии с новой ч. 3 ст. 322.1 «Организация незаконной миграции», если такое преступление совершено группой лиц или с целью совершения других тяжких преступлений, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн руб. Закон добавляет отягчающие обстоятельства, включая подделку документов и использование интернета, а также усиливает ответственность за фиктивную регистрацию и подделку документов, что может повлечь наказание до шести лет лишения свободы.