Минобороны сообщило о 59 сбитых украинских дронах над регионами России

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области», – говорится в сообщении.