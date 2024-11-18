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Минобороны сообщило о 59 сбитых украинских дронах над регионами России

Ведомости

Над российскими регионами за ночь сбили почти 60 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области», – говорится в сообщении.

Утром 18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два украинских дрона были зафиксированы в Раменском и Павлово-Посадском городских округах Московской области, они были сбиты силами ПВО.

17 ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил о ночном массированном ударе России по объектам на Украине. Удары по на инфраструктуре были нанесены в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях. 

Вечером того же дня The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Позже французская газета Le Figaro писала, что Украина могла также получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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