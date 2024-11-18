Минобороны сообщило о 59 сбитых украинских дронах над регионами России
Над российскими регионами за ночь сбили почти 60 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области», – говорится в сообщении.
Утром 18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два украинских дрона были зафиксированы в Раменском и Павлово-Посадском городских округах Московской области, они были сбиты силами ПВО.
17 ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил о ночном массированном ударе России по объектам на Украине. Удары по на инфраструктуре были нанесены в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.
Вечером того же дня The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Позже французская газета Le Figaro писала, что Украина могла также получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.