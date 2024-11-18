Команда Трампа не стала комментировать разрешение Байдена бить вглубь России
Представитель команды избранного на выборах Дональда Трампа Стивен Чунг отказался комментировать разрешение действующего президента США Джо Байдена использовать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом сообщил CNN.
Чунг не дал ответ на вопрос, получил ли Трамп и его советники по национальной безопасности информацию о решении администрации Байдена.
При этом он заявил, что Трамп «единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работать над прекращением войны и убийств».
По данным CNN, Байден принял решение о разрешении ударов вглубь России после информации о якобы присоединении войск Северной Кореи к конфликту на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь территории России не анонсируют, «ракеты сами за себя скажут».
Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Французская газета Le Figaro также писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.
Reuters после публикации NYT сообщил, что Киев планирует нанести первые удары вглубь территории России с использованием западных дальнобойных ракет в ближайшие дни. Портал Axios со ссылкой на источник пишет, что решение об использовании поставленных США дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории было доведено до сведения Украины около трех дней назад.