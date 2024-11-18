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Команда Трампа не стала комментировать разрешение Байдена бить вглубь России

Ведомости

Представитель команды избранного на выборах Дональда Трампа Стивен Чунг отказался комментировать разрешение действующего президента США Джо Байдена использовать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом сообщил CNN.

Чунг не дал ответ на вопрос, получил ли Трамп и его советники по национальной безопасности информацию о решении администрации Байдена.

При этом он заявил, что Трамп «единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работать над прекращением войны и убийств».

По данным CNN, Байден принял решение о разрешении ударов вглубь России после информации о якобы присоединении войск Северной Кореи к конфликту на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь территории России не анонсируют, «ракеты сами за себя скажут».

Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Французская газета Le Figaro также писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.

Reuters после публикации NYT сообщил, что Киев планирует нанести первые удары вглубь территории России с использованием западных дальнобойных ракет в ближайшие дни. Портал Axios со ссылкой на источник пишет, что решение об использовании поставленных США дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории было доведено до сведения Украины около трех дней назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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