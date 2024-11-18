Команда Трампа не стала комментировать разрешение Байдена бить вглубь России

Reuters после публикации NYT сообщил, что Киев планирует нанести первые удары вглубь территории России с использованием западных дальнобойных ракет в ближайшие дни. Портал Axios со ссылкой на источник пишет, что решение об использовании поставленных США дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории было доведено до сведения Украины около трех дней назад.