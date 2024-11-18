ООН призвала к защите гражданских лиц на фоне разрешения ВСУ бить вглубь России

ООН призывает к защите гражданского населения в свете информации о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь территории России, передают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.