ООН призвала к защите гражданских лиц на фоне разрешения ВСУ бить вглубь России
ООН призывает к защите гражданского населения в свете информации о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь территории России, передают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.
«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», – заявил Дюжаррик.
Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь России не анонсируется, «ракеты сами за себя скажут».
Французская газета Le Figaro писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP / Storm Shadow. Позже газета удалила информацию о разрешении наносить удары по России таким вооружением.