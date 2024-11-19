МИД Италии заявил об отсутствии изменений в позиции Рима по ударам вглубь России

Ранее Госдеп не стал комментировать данные о снятии ограничений на удары ВСУ по России, также Белый дом отказался подтверждать информацию о разрешении на удары. Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель, напротив, подтвердил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Он также отметил, что не знает, почему соответствующее решение было принято только сейчас.