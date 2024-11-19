МИД Италии заявил об отсутствии изменений в позиции Рима по ударам вглубь России
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что позиция страны по поводу применения Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по целям внутри российской территории не изменилась. Его слова приводит итальянский телеканала La7.
«Киев должен использовать ракеты только на территории Украины», – заявил Таяни.
Глава итальянского внешнеполитического ведомства также высказался в поддержку организации мирной конференции с обязательным участием в ней представителей России, Китая, Индии и Бразилии.
Ранее Госдеп не стал комментировать данные о снятии ограничений на удары ВСУ по России, также Белый дом отказался подтверждать информацию о разрешении на удары. Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель, напротив, подтвердил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Он также отметил, что не знает, почему соответствующее решение было принято только сейчас.
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.