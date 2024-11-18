МИД России пообещал «ощутимый» ответ на использование Киевом дальнобойных ракет
Россия в случае использования Украиной дальнобойных ракет даст «адекватный и ощутимый» ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», – сказала она.
Захарова привела заявление президента РФ Владимира Путина о том, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить удары подобным вооружением без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО.
При этом представитель МИДа подчеркнула, что пока неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники.
Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь России не анонсируется, «ракеты сами за себя скажут».
Французская газета Le Figaro также писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow. Позже французская газета удалила информацию о разрешении наносить удары по России таким вооружением.