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МИД России пообещал «ощутимый» ответ на использование Киевом дальнобойных ракет

Ведомости

Россия в случае использования Украиной дальнобойных ракет даст «адекватный и ощутимый» ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», – сказала она.

Захарова привела заявление президента РФ Владимира Путина о том, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить удары подобным вооружением без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО.

При этом представитель МИДа подчеркнула, что пока неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники. 

Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь России не анонсируется, «ракеты сами за себя скажут».

Французская газета Le Figaro также писала, что Украина могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow. Позже французская газета удалила информацию о разрешении наносить удары по России таким вооружением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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