МИД России пообещал «ощутимый» ответ на использование Киевом дальнобойных ракет

«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», – сказала она.