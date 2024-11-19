Нетаньяху пообещал $5 млн палестинцам за каждого освобожденного заложника
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов заплатить каждому палестинцу по $5 млн за каждого заложника, освобожденного из рук палестинского движения «Хамас».
«Тем [палестинцам], кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере $5 млн за каждого похищенного. Выбор за вами, выбирайте. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех», – сказал Нетаньяху (цитата по ТАСС).
15 ноября МИД РФ призвал незамедлительно и безусловно освободить всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об эффективности политико-дипломатических методов решения проблемы заложников. Именно таким образом, по ее словам, в ноябре 2023 г. в результате договоренностей между Израилем и «Хамасом» были освобождены 78 человек. На свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 43 000 человек.