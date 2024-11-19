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Нетаньяху пообещал $5 млн палестинцам за каждого освобожденного заложника

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов заплатить каждому палестинцу по $5 млн за каждого заложника, освобожденного из рук палестинского движения «Хамас».

«Тем [палестинцам], кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере $5 млн за каждого похищенного. Выбор за вами, выбирайте. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех», – сказал Нетаньяху (цитата по ТАСС).

15 ноября МИД РФ призвал незамедлительно и безусловно освободить всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, в первую очередь россиян Александра Труфанова и Максима Харкина.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об эффективности политико-дипломатических методов решения проблемы заложников. Именно таким образом, по ее словам, в ноябре 2023 г. в результате договоренностей между Израилем и «Хамасом» были освобождены 78 человек. На свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 43 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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