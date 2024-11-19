Нетаньяху пообещал $5 млн палестинцам за каждого освобожденного заложника

«Тем [палестинцам], кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере $5 млн за каждого похищенного. Выбор за вами, выбирайте. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех», – сказал Нетаньяху (цитата по ТАСС).