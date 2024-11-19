В ООН выражают обеспокоенность ударами по Брянской области ракетами ATACMS
В офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по Брянской области и призвали к его завершению. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
«Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается», – сказал Дюжаррик.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердили эти сообщения.
На следующий день после появления информации о разрешении для Украины дальнобойных ракет ООН призвала к защите гражданского населения.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и её союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
В тексте утвержденных основ подчеркивается, что государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.