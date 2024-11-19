В ООН выражают обеспокоенность ударами по Брянской области ракетами ATACMS

В офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по Брянской области и призвали к его завершению. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.