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В Австралии приняли закон о запрете детям младше 16 лет пользоваться соцсетями

Ведомости

Правительство Австралии приняло закон, устанавливающий минимальный возраст в 16 лет для использования социальных сетей. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе.

Поправка о безопасности в интернете, по его словам, обеспечит «более надежную защиту молодых австралийцев на важнейших этапах их развития». Закон возлагает ответственность за принятие разумных мер по обеспечению такой защиты на платформы социальных сетей, а не на родителей или молодежь.

Нововведения призваны обеспечить молодым австралийцам постоянный доступ к мессенджерам и онлайн-играм, а также к сервисам, связанным со здоровьем и образованием, таким как Headspace, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube. Также вводится поянтие «социальных сетей с возрастными ограничениями». К ним будут относиться Snapchat, TikTok, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), X и другие.

В сентябре австралийские власти объявили о разработке запрета на использование соцсетей среди подростков. Альбанезе говорил, что запрет позволит не только оградить детей от онлайн-угроз, но и поможет «приобрести реальный жизненный опыт».

В октябре Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков. Защитники прав молодежи предупреждают, что запрет приведет к сокращению социальных связей. Вместо этого они призывают технологические платформы лучше обеспечивать безопасное взаимодействие подростков с соцсетями. Кроме того, для подростков из числа меньшинств, в том числе мигрантов, возрастной барьер может лишить их доступа к необходимой социальной поддержке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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