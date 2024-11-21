В Австралии приняли закон о запрете детям младше 16 лет пользоваться соцсетями
Правительство Австралии приняло закон, устанавливающий минимальный возраст в 16 лет для использования социальных сетей. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе.
Поправка о безопасности в интернете, по его словам, обеспечит «более надежную защиту молодых австралийцев на важнейших этапах их развития». Закон возлагает ответственность за принятие разумных мер по обеспечению такой защиты на платформы социальных сетей, а не на родителей или молодежь.
Нововведения призваны обеспечить молодым австралийцам постоянный доступ к мессенджерам и онлайн-играм, а также к сервисам, связанным со здоровьем и образованием, таким как Headspace, Kids Helpline, Google Classroom и YouTube. Также вводится поянтие «социальных сетей с возрастными ограничениями». К ним будут относиться Snapchat, TikTok, Instagram
В сентябре австралийские власти объявили о разработке запрета на использование соцсетей среди подростков. Альбанезе говорил, что запрет позволит не только оградить детей от онлайн-угроз, но и поможет «приобрести реальный жизненный опыт».
В октябре Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что запрет социальных сетей для детей в Австралии может повлечь за собой социальную изоляцию подростков. Защитники прав молодежи предупреждают, что запрет приведет к сокращению социальных связей. Вместо этого они призывают технологические платформы лучше обеспечивать безопасное взаимодействие подростков с соцсетями. Кроме того, для подростков из числа меньшинств, в том числе мигрантов, возрастной барьер может лишить их доступа к необходимой социальной поддержке.