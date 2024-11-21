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Цивилева: 96% раненных в ходе спецоперации бойцов возвращаются обратно в войска

Ведомости

Систему помощи раненым во время спецоперации выстроили таким образом, что 96% военнослужащих возвращаются обратно в строй. Об этом заявила на пленарном заседании заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, передает ТАСС.

Такую возможность обеспечило снижение сроков оказания помощи. По словам Цивилевой, сейчас квалифицированную хирургическую помощь бойцы получают в течении 2–3 часов после ранения, а первую врачебную – в пределах 40–60 минут. В начале проведения спецоперации это время было больше, пояснила замминистра.

Способствовали повышению качества медицинской помощи появление новых медицинских средств, возможность оказывать помощь на поле боя, в госпиталях и эвакуация раненых с помощью всех видов транспорта, включая авиацию.

В июле сообщалось, что Росгвардия предоставит возможность военнослужащим Минобороны РФ, в том числе участникам спецоперации, проходить лечение в пяти ведомственных медицинских учреждениях. Главы структур – Виктор Золотов и Андрей Белоусов – подписали об этом соответствующее соглашение.

Подписанное соглашение также предполагает возможность лечения сотрудников Росгвардии в военно-медицинских организациях Минобороны. Военнослужащие обоих ведомств смогут пройти медицинское обследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, получить медицинскую помощь, лекарства и медицинские изделия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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