Цивилева: 96% раненных в ходе спецоперации бойцов возвращаются обратно в войска
Систему помощи раненым во время спецоперации выстроили таким образом, что 96% военнослужащих возвращаются обратно в строй. Об этом заявила на пленарном заседании заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, передает ТАСС.
Такую возможность обеспечило снижение сроков оказания помощи. По словам Цивилевой, сейчас квалифицированную хирургическую помощь бойцы получают в течении 2–3 часов после ранения, а первую врачебную – в пределах 40–60 минут. В начале проведения спецоперации это время было больше, пояснила замминистра.
Способствовали повышению качества медицинской помощи появление новых медицинских средств, возможность оказывать помощь на поле боя, в госпиталях и эвакуация раненых с помощью всех видов транспорта, включая авиацию.
В июле сообщалось, что Росгвардия предоставит возможность военнослужащим Минобороны РФ, в том числе участникам спецоперации, проходить лечение в пяти ведомственных медицинских учреждениях. Главы структур – Виктор Золотов и Андрей Белоусов – подписали об этом соответствующее соглашение.
Подписанное соглашение также предполагает возможность лечения сотрудников Росгвардии в военно-медицинских организациях Минобороны. Военнослужащие обоих ведомств смогут пройти медицинское обследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии, диспансеризацию, получить медицинскую помощь, лекарства и медицинские изделия.