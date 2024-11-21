Цивилева: 96% раненных в ходе спецоперации бойцов возвращаются обратно в войска

Такую возможность обеспечило снижение сроков оказания помощи. По словам Цивилевой, сейчас квалифицированную хирургическую помощь бойцы получают в течении 2–3 часов после ранения, а первую врачебную – в пределах 40–60 минут. В начале проведения спецоперации это время было больше, пояснила замминистра.