Путин: после ударов ATACMS по РФ конфликт приобрел глобальный характер

По словам президента, 19 и 21 ноября территорию России атаковали с помощью западных ракет ATACMS и систем Storm Shadow в Курской и Брянской областях, но «противник не достиг своих целей». Путин подчеркнул, что использование дальнобойного вооружения невозможно без участия специалистов из стран-производителей, поэтому конфликт начал приобретать глобальные черты. «Не Россия, а США разрушили систему международной безопасности», – сказал президент.