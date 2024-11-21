Путин: после ударов ATACMS по РФ конфликт приобрел глобальный характер
После ударов по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACAMS и Storm Shadow конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил в своем обращении президент России Владимир Путин.
По словам президента, 19 и 21 ноября территорию России атаковали с помощью западных ракет ATACMS и систем Storm Shadow в Курской и Брянской областях, но «противник не достиг своих целей». Путин подчеркнул, что использование дальнобойного вооружения невозможно без участия специалистов из стран-производителей, поэтому конфликт начал приобретать глобальные черты. «Не Россия, а США разрушили систему международной безопасности», – сказал президент.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.