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ООН призывает стороны украинского конфликта к предотвращению эскалации

Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны украинского конфликта предпринять шаги для предотвращения эскалации, заявил официальный представитель генерального секратеря организации Стефан Дюжаррик.

«Все это идет в неправильном направлении», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Дюжаррик напомнил, что предотвращение военного конфликта необходимо для защиты гражданских лиц. Кроме того, он призвал не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфрастуктуры.

Дюжаррик заявил, что ООН хочет «видеть прекращение этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью».

19 ноября в офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на фоне ударов вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по Брянской области и призвали к его завершению.

18 ноября, после появления информации о разрешении для Украины дальнобойных ракет, ООН призвала к защите гражданского населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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