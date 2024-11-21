ООН призывает стороны украинского конфликта к предотвращению эскалации
Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны украинского конфликта предпринять шаги для предотвращения эскалации, заявил официальный представитель генерального секратеря организации Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик напомнил, что предотвращение военного конфликта необходимо для защиты гражданских лиц. Кроме того, он призвал не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфрастуктуры.
Дюжаррик заявил, что ООН хочет «видеть прекращение этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью».
19 ноября в офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на фоне ударов вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по Брянской области и призвали к его завершению.
18 ноября, после появления информации о разрешении для Украины дальнобойных ракет, ООН призвала к защите гражданского населения.