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Пресс-секретарь Трампа: республиканец восстановит мир с упором на мощь США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп попытается восстановить мир с упором на американскую мощь, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях», – заявила Ливитт, комментируя обращение президента России Владимира Путина (цитата по ТАСС).

Ранее президент Путин сообщил, что после ударов по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACAMS и Storm Shadow конфликт на Украине приобрел глобальный характер.

«Не Россия, а США разрушили систему международной безопасности», – заявил Путин.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.

В США на президентских выборах 5 ноября победил Трамп. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис – 226.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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