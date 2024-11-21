Пресс-секретарь Трампа: республиканец восстановит мир с упором на мощь США
Избранный президент США Дональд Трамп попытается восстановить мир с упором на американскую мощь, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.
«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях», – заявила Ливитт, комментируя обращение президента России Владимира Путина (цитата по ТАСС).
Ранее президент Путин сообщил, что после ударов по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACAMS и Storm Shadow конфликт на Украине приобрел глобальный характер.
«Не Россия, а США разрушили систему международной безопасности», – заявил Путин.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
20 ноября ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.
В США на президентских выборах 5 ноября победил Трамп. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис – 226.