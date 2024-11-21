Пресс-секретарь Трампа: республиканец восстановит мир с упором на мощь США

«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях», – заявила Ливитт, комментируя обращение президента России Владимира Путина (цитата по ТАСС).