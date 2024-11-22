ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров «Исламского джихада» и «Хамаса»
Армия обороны Израиля ликвидировала командующих, которые входили в состав палестинских движений «Исламский джихад» и «Хамас». Среди них – командующий ракетными силами в составе частей «Исламского джихада» Халед Абу Дакка. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Халед Абу Дакка действовал в гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Абу Дакка был ответственным за командование и проведение многочисленных атак против израильских мирных жителей и солдат ЦАХАЛ. Как 7 октября, так и после него Абу Дакка командовал ракетными атаками против населенных пунктов на юге Израиля», – говорится в заявлении армии.
В районе Бейт-Лахии в северной части Газы израильская армия ликвидировала пятерых членов «Хамаса», утверждается в другом сообщении. Среди них был командир роты спецподразделения «Нухба» Джихад Махмуд Йехья Кахлут и командир роты боевых частей «Хамаса» Мухаммад Рияд Али Окел. Они, как сообщает ЦАХАЛ, участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 г.
Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года, после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли свыше 43 000 человек.