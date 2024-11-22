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ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров «Исламского джихада» и «Хамаса»

Ведомости

Армия обороны Израиля ликвидировала командующих, которые входили в состав палестинских движений «Исламский джихад» и «Хамас». Среди них – командующий ракетными силами в составе частей «Исламского джихада» Халед Абу Дакка. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Халед Абу Дакка действовал в гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Абу Дакка был ответственным за командование и проведение многочисленных атак против израильских мирных жителей и солдат ЦАХАЛ. Как 7 октября, так и после него Абу Дакка командовал ракетными атаками против населенных пунктов на юге Израиля», – говорится в заявлении армии.

В районе Бейт-Лахии в северной части Газы израильская армия ликвидировала пятерых членов «Хамаса», утверждается в другом сообщении. Среди них был командир роты спецподразделения «Нухба» Джихад Махмуд Йехья Кахлут и командир роты боевых частей «Хамаса» Мухаммад Рияд Али Окел. Они, как сообщает ЦАХАЛ, участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 г.

Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года, после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли свыше 43 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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