ЦАХАЛ заявила о ликвидации командиров «Исламского джихада» и «Хамаса»

Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года, после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли свыше 43 000 человек.